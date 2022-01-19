Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експер Олег Жданов. Він пояснив, що навчання проводитимуть на західному і південному кордонах Білорусі – тобто загроза є для Польщі і України.

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"Навчання були анонсовані одразу після оголошення ультиматуму. Я думаю, це все послідовні кроки, які вибудовує Путін для залякування і шантажу Заходу", – зауважив Жданов.

Він навряд чи зважиться на відкриті бойові дії, але бряцання зброєю – це його улюблена іграшка. Він чекає, коли Захід злякається,

– додав військовий експерт.

Водночас Захід лише сидить спостерігає. Україна – теж, але не виключає думки, що існує ймовірність вогню у її бік.

Чи може Росія напасти з Білорусі

Військовий експерт вважає, що ймовірність існує, але вона дуже низька.

Кількість військ, які перекидує Росія до Білорусі, не є такою великою, аби здійснити наступ. Я не думаю, що вони на це зважаться. Ще один фактор – це територія Білорусі. Як би не хотіли зробити це росіяни, але головним буде президент Білорусі. Є неофіційна інформація, що Білорусь не хочу брати участь навіть у провокаційних діях Росії проти України. Олег Жданов Військовий експерт

Навчання Росії та Білорусі: коротко