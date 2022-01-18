Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Він вважає, що Росія видумала новий спосіб тиску.
До теми NYT пише, що сім'ї російських дипломатів почали вивозити з України: Москва заперечує
"Це шантаж. Це своєрідний новий етап інформаційно-пропагандистської війни проти України і тиску на західні країни", – зазначив Жданов.
Росіян вивозять з України: що відомо
- Інформація з'явилась у виданні The New York Times 18 січня.
- У статті зазначили, що Росія почала евакуацію своїх дипломатів з України 5 січня.
- Відомо, що українську територію вже залишили 30 сімей.
- У Кремлі інформацію спростовують, а в українському Міністерстві закордонних справ запевнили, що не отримували такої інформації.
Чому в Україну їде Блінкен
В Україну їде Держсекретар США Ентоні Блінкен. Вочевидь, він говоритиме про російську загрозу.
"Україна – передовий рубіж НАТО та колективного Заходу. Ми – головні в цих подіях та є стримуванням мілітарної машини Росії. Всі ці відвідування, зокрема й Блінкена, будуть для того, аби зрозуміти, наскільки Україна готова тримати натиск Росії", – зауважив Жданов.
Олег Жданов пояснив новий шантаж Росії: дивіться відео