Об этом Лукашенко заявил во время встречи с главой Государственного пограничного комитета Беларуси. Самопровозглашенный глава государства утверждает, что Москва и Минск якобы давно сообщили о планах провести учения.

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Лукашенко говорит, что так хочет "защитить границу"

Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связано ни с одной оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу,

– цинично сказал Лукашенко.

Якобы, заявил Лукашенко, следует обратить внимание не только на концентрацию военных на границе Латвии, Литвы и Польши, но и Украины. Единственным аргументом в развертывание белорусских войск самопровозглашенный глава государства называет "не мы первые начали".

Ранее Лукашенко упоминал о "внешнем управлении Киева"

Это уже не первое подобное заявление Лукашенко. Ранее он заявлял, что Беларусь должна защитить свою южную границу "в случае неадекватности украинской власти". Традиционно самопровозглашенный президент упоминал "внешнее управление" и "фашистов на улицах Киева".

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Россия перекидывает свои войска в Беларусь: последние новости

Тем временем Россия продолжает стягивать своих военных в Беларусь.

23 января перекинули в западный регион подразделение российских морских пехотинцев и железнодорожный эшелон с бронетехникой.

Их встречали с оркестром и хлебом-солью.

Ранее еще отправили 2 дивизиона ракетных комплексов С-400. Технику заметили в 200 километрах от Киева.

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