Втім, скликати контингент військ Лукашенко збирається начебто "не для окупації, а для захисту". Про це він заявив під час зустрічі з головою Державного прикордонного комітету Білорусі. Самопроголошений глава держави стверджує, що Москва та Мінськ начебто давно повідомили про плани провести навчання.

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Лукашенко каже, що так хоче "захистити кордон"

Це ще для нас важливо, бо нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії. Про це і в Лунінці говорили. І тут це не пов'язано з жодною окупацією. Ми просто хочемо захистити наш південний кордон,

– цинічно сказав Лукашенко.

Мовляв, заявив Лукашенко, треба звернути увагу не лише на концентрацію військових на кордоні Латвії, Литви та Польщі, а й України. Єдиним аргументом на розгортання білоруських військ самопроголошений глава держави називає "не ми перші почали".

Раніше Лукашенко згадував про "зовнішнє управління Києва"

Це вже не перша подібна заява Лукашенка. Раніше він заявляв, що Білорусь має захистити свій південний кордон "на випадок неадекватності української влади". Традиційно самопроголошений президент згадував "зовнішнє управління" та "фашистів на вулицях Києва".

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Росія перекидає свої війська у Білорусь: останні новини

Тим часом Росія продовжує стягувати своїх військових до Білорусі.

23 січня перекинули у західний регіон підрозділ російських морських піхотинців та залізничний ешелон із бронетехнікою.

Їх зустрічали з оркестром та хлібом-сіллю.

Раніше ще відправили 2 дивізіони ракетних комплексів С-400. Техніку помітили за 200 кілометрів від Києва.

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