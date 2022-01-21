За словами Лукашенка, кордон з Україною потрібно обороняти через нібито "непередбачуваність дій української влади". Такими заявами самопроголошений білоруський президент відзначився під час наради щодо зміцнення військової безпеки.

Зверніть увагу Росія перекидає до Білорусі 2 дивізіони зенітних ракетних систем з Далекого Сходу

Лукашенко заговорив тезами російської пропаганди

Під час наради Олександр Лукашенко висловив традиційні для російської пропаганди тези про нібито "зовнішнє управління Україною", "знищення слов'янського коріння в українців" та страшилки про міфічних "фашистів на вулицях Києва". Варто зауважити, що все це самопроголошений президент Білорусі читав з листка.

З болем у серці ми спостерігаємо все те, що коїться в Україні. Її нинішнє політичне керівництво, перебуваючи під зовнішнім керуванням, поводиться часом непередбачувано і неадекватно. Тому на цей випадок – непередбачуваність, неадекватність, – і на випадок, не дай боже, військових дій нам треба визначатися,

– заявив Лукашенко.

Загалом уся нарада була присвячена саме "захисту південних кордонів Білорусі", тобто межі з Україною. Під час свого виступу Лукашенко навіть згадав про прислів'я "хочеш миру – готуйся до війни". Яких заходів вживатиме Білорусь для "захисту від України", Лукашенко не уточнив.

Інші заяви Лукашенка щодо України

За словами самопроголошеного президента Білорусі в Україні нібито "серйозний релігійний розкол". Себе ж Лукашенко вважає тим, хто "поверне українців у лоно справжньої віри".

Лукашенко заявив, що за минулий рік нібито запобігли вчиненню 10 терактів. В їхніх "підготовках" самопроголошений президент звинуватив Литву, Польщу та Україну.

Також самопроголошений президент уже фактично визнав український Крим нібито "російським". Щобільше, Лукашенко може навідатись на анексований півострів.

До теми пропонуємо інші погрози Лукашенка Україні: дивіться відео