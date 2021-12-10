Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю турецькому TRT. У нібито злочинних діях він побачив "слід" не лише України.

Важливо Наслідки санкцій: Білорусь змушена інвестувати мільярди доларів в імпортозамінні проєкти

В інтерв'ю білоруський лідер звинуватив США у тиску на Білорусь.

За цей рік було 10 спроб здійснення терористичних актів проти людей, проти підприємств і проти військових об'єктів. З боку наших втікачів, які сьогодні знаходяться під дахом Польщі, Литви та України,
– зазначив Лукашенко.

Що Лукашенко раніше говорив про Україну

Це вже не перша заява Лукашенка щодо причетності України до заворушень на території Білорусі.