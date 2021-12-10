Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю турецькому TRT. У нібито злочинних діях він побачив "слід" не лише України.

Важливо Наслідки санкцій: Білорусь змушена інвестувати мільярди доларів в імпортозамінні проєкти

В інтерв'ю білоруський лідер звинуватив США у тиску на Білорусь.

За цей рік було 10 спроб здійснення терористичних актів проти людей, проти підприємств і проти військових об'єктів. З боку наших втікачів, які сьогодні знаходяться під дахом Польщі, Литви та України,

– зазначив Лукашенко.

Важливо! Сам Лукашенко раніше пояснив, що вони з Путіним "рідні брати". Олександр Лукашенко каже, що вони із Володимиром Путіним "бачать однаковими очима цей світ".

Що Лукашенко раніше говорив про Україну

Це вже не перша заява Лукашенка щодо причетності України до заворушень на території Білорусі.