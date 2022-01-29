Матеріал назвали "Український конфлікт: чи йде війна зараз?". Кореспондент SRF у Росії Девід Науер заявив, що Росія хоче використати усі можливі засоби, аби тільки запобігти вступу України до НАТО чи ЄС.

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Країна-окупантка відповіла "капслоком"

МЗС Росії назвало сюжет "антиросійським". Країна-агресорка заявила, що насправді начебто мовиться про підготовку до оборонних російсько-білоруських навчань. Їх назвали "Союзна рішучість-2022".

Допис країна-окупанка супроводила коментарем "для тих, хто у танку".



Росія відповіла "капслоком" / Скриншот 24 каналу

Росія стягує зброю у Білорусь

Поблизу кордонів України Росія зібрала близько 100 тисяч військових.

Окрім того, країна-агресорка продовжує стягувати зброю до Білорусі. Зокрема, Росія відправила туди дивізіон комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії "Панцир-С".

Також у Білорусь вже перекинули бронеавтомобіль "Тигр", БМП-3 та МТ-ЛБ.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі погрожує війною. Він цинічно заявив, що Білорусь начебто воюватиме у двох випадках: якщо проти Білорусі скоять пряму агресію або "нападуть" на Росію.

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