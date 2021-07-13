Информация, высказанная Путиным в статье не соответствует действительности. Лидер Кремля традиционно подал факты в искаженном виде, так, чтобы было выгодно России. Проанализирует некоторые из его тезисов.
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Наследники Киевской Руси
Уже не первый раз лидер России заявил, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Киевской Руси.
Это – традиционный миф Советского Союза о якобы Киевской Руси как колыбели 3 братских народов – русского, украинского и белорусского. С фактической ситуацией такой тезис имеет мало общего, о чем есть много исследований. А для России это – способ присвоить себе украинскую культуру и другие достояния.
Жизнь в составе Речи Посполитой
Далее президент России написал, что центром воссоединения русских земель стала Москва, а Литва объединилась с Польшей в Речь Посполитую. Однако, по мнению Путина, народ мечтал "освободиться оттуда и быть с Россией". Поэтому "мятеж Мазепы поддержала лишь небольшая часть казаков".
Эта мысль тоже не соответствует фактам, ведь в Полтавской битве против Московии Ивана Мазепу в целом поддержали 35 – 40 тысяч украинцев. А было бы еще больше, если бы планы гетмана перейти на сторону Швеции не были тайными.
Искривление понятие "Малая Русь"
Также глава страны-оккупанта отметил, что все украинские земли тогда назывались "Малой Русью", а слово "Украина" использовалось только в значении "окраина".
На самом деле слово "Малая Русь" впервые использовал византийский историк и означало это центр Руси – территории, откуда она ушла.
Представление о страданиях украинцев
Еще Путину кажется, что те, кто остались под властью Польши, страдали от социального и религиозного гнета.
Это также типичный советский миф о страданиях украинцев, особо не в составе структур, где царит Россия. Видимо, Москву смущает мысль, что в пределах Речи Посполитой Украина была частью европейского культурного пространства.
Сходство языка
Российский лидер высказывания мнение о том, что украинский и русский языки были почти одинаковыми.
На самом деле это всего лишь лингвистическая теория Алексея Шахматова, которую также неоднократно опровергали. Интересно, что Богдан Хмельницкий, переписываясь с московским царем, потребовав переводчика.
Приписывание участия России в "создании" Украины
Кроме того, Путин заявил, что Украина якобы "детище советской эпохи", а Россия сыграла большую роль в том, "чтобы Украина состоялась как независимая страна".
Фактически Москва все время занималась только русификацией и денационализацией, пыталась всеми силами подавить и уничтожить все украинское.
Статья Путина об Украине: почему она появилась
- 30 июня глава Кремля провел общения с россиянами в прямом эфире. Его спросили о том, почему Украине нет в списке "недружественных государств".
- Путин ответил, что не считает Украину враждебной. Он добавил, что украинцы и россияне якобы один народ, и пообещал статью на эту тему в ближайшее время.