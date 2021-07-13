Информация, высказанная Путиным в статье не соответствует действительности. Лидер Кремля традиционно подал факты в искаженном виде, так, чтобы было выгодно России. Проанализирует некоторые из его тезисов.

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Наследники Киевской Руси

Уже не первый раз лидер России заявил, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Киевской Руси.

Это – традиционный миф Советского Союза о якобы Киевской Руси как колыбели 3 братских народов – русского, украинского и белорусского. С фактической ситуацией такой тезис имеет мало общего, о чем есть много исследований. А для России это – способ присвоить себе украинскую культуру и другие достояния.

Жизнь в составе Речи Посполитой

Далее президент России написал, что центром воссоединения русских земель стала Москва, а Литва объединилась с Польшей в Речь Посполитую. Однако, по мнению Путина, народ мечтал "освободиться оттуда и быть с Россией". Поэтому "мятеж Мазепы поддержала лишь небольшая часть казаков".

Эта мысль тоже не соответствует фактам, ведь в Полтавской битве против Московии Ивана Мазепу в целом поддержали 35 – 40 тысяч украинцев. А было бы еще больше, если бы планы гетмана перейти на сторону Швеции не были тайными.

Искривление понятие "Малая Русь"

Также глава страны-оккупанта отметил, что все украинские земли тогда назывались "Малой Русью", а слово "Украина" использовалось только в значении "окраина".

На самом деле слово "Малая Русь" впервые использовал византийский историк и означало это центр Руси – территории, откуда она ушла.

Представление о страданиях украинцев

Еще Путину кажется, что те, кто остались под властью Польши, страдали от социального и религиозного гнета.

Это также типичный советский миф о страданиях украинцев, особо не в составе структур, где царит Россия. Видимо, Москву смущает мысль, что в пределах Речи Посполитой Украина была частью европейского культурного пространства.

Сходство языка

Российский лидер высказывания мнение о том, что украинский и русский языки были почти одинаковыми.

На самом деле это всего лишь лингвистическая теория Алексея Шахматова, которую также неоднократно опровергали. Интересно, что Богдан Хмельницкий, переписываясь с московским царем, потребовав переводчика.

Приписывание участия России в "создании" Украины

Кроме того, Путин заявил, что Украина якобы "детище советской эпохи", а Россия сыграла большую роль в том, "чтобы Украина состоялась как независимая страна".

Фактически Москва все время занималась только русификацией и денационализацией, пыталась всеми силами подавить и уничтожить все украинское.

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