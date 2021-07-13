Інформація, висловлена Путіним у статті не відповідає дійсності. Лідер Кремля традиційно подав історичні факти у викривленому вигляді, так, аби було вигідно Росії. Проаналізує деякі з його тез.
Радимо ознайомитися Назвав "дітищем радянської епохи", – Путін написав обіцяну статтю про Україну
Спадкоємці Київської Русі
Вже не вперше лідер Росії заявив, що і росіяни, і українці, і білоруси є спадкоємцями Київської Русі.
Це – традиційний міф Радянського Союзу про нібито Київську Русь як колиску 3 братніх народів — російського, українського та білоруського. З фактичною ситуацією така теза має мало спільного, про що є багато досліджень. А для Росії це – спосіб привласнити собі українську культуру та інші надбання.
Життя у складі Речі Посполитої
Далі президент Росії написав, що центром возз'єднання російських земель стала Москва, а Литва об'єдналася з Польщею в Річ Посполиту. Однак, на думку Путіна, народ мріяв "звільнитися звідти й бути з Росією". Тому "заколот Мазепи підтримала лише невелика частина козаків".
Ця думка теж не відповідає фактам, адже у Полтавській битві проти Московії Івана Мазепу загалом підтримали 35 – 40 тисяч українців. А було б ще більше, якби плани гетьмана перейти на сторону Швеції не були таємними.
Викривлення поняття "Мала Русь"
Також глава країни-окупанта зазначив, що всі українські землі тоді називалися "Малою Руссю", а слово "Україна" використовувалося лише в значенні "окраїна".
Насправді ж слово "Мала Русь" вперше використав візантійський історик і означало це центр Русі – територію, звідки вона пішла.
Уявлення про страждання українців
Ще Путіну здається, що ті, хто залишилися під владою Польщі, страждали від соціального і релігійного гніту.
Це також типовий радянський міф про страждання українців, особливо не у складі структур, де панує Росія. Мабуть, Москву бентежить та думка, що у межах Речі Посполитої Україна була частиною європейського культурного простору.
Схожість мови
Російський лідер вислови думку про те, що українська та російська мови були майже однаковими.
Насправді ж це всього лиш лінгвістична теорія Олексія Шахматова, яку також неодноразово спростовували. Цікаво, що Богдан Хмельницький, переписуючись з московським царем, потребував перекладача.
Приписування участі Росії у "створенні" України
Крім того, Путін заявляв, що Україна начебто "дітище радянської епохи", а Росія відіграла велику роль у тому, "щоб Україна відбулася як незалежна країна".
Фактично Москва весь час займалася лише русифікацією та денаціоналізацією, намагалася всіма силами придушити та знищити все українське.
Стаття Путіна про Україну: чому вона з'явилася
- 30 червня очільник Кремля провів спілкування з росіянами у прямому ефірі. Його спитали про те, чому України немає у списку "недружніх держав".
- Путін відповів, що не вважає Україну ворожою. Він додав, що українці й росіяни буцімто один народ, та пообіцяв статтю на цю тему найближчим часом.