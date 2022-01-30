Как Дания будет реагировать на российскую эскалацию
Премьер считает, что ситуация вокруг Украины представляет угрозу всей Европе. В настоящее время существует реальная угроза вооруженного конфликта на европейской территории.
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Поэтому Дания может предоставить Украине военную технику и оружие. Это произойдет, если Кремль пойдет на эскалацию.
Я не хочу исключать (отправка военной техники в Украину – 24 канал). У меня нет принципиального противодействия этому,
– сказала Фредериксен.
Кроме того, политик пригрозила Кремлю "беспрецедентными" санкциями. Однако о деталях ограничений глава правительства не рассказала.
Фредериксен встретилась с Кулебой
На своей странице в фейсбуке Фредериксен призвала Европейский Союз и НАТО дать России "четкий месседж", что она должна выбрать дипломатический путь. Политик рассказала, что встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и заверила его в поддержке нашего суверенитета.
"Для всех было бы лучшим мирное сосуществование. Но именно сейчас Россия избрала курс противостояния. От России зависит, выберет ли она диалог. Однако Запад всегда должен быть готов к противоположному", – отметила премьер-министр.
Последние новости о возможном нападении России
- Российские писатели, журналисты и правозащитники начали сбор подписей против войны с Украиной. Заявление уже подписали Вероника Долина, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович и другие.
- На фоне информации о возможном нападении России в Киев 30 января прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Политик встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
- В Кремле традиционно отвергают информацию о том, что готовятся к вторжению. Мол, война им не нужна и они ее не хотят.
- По данным западных СМИ, Владимир Путин действительно готовил нападение на Украину. Но президент страны-агрессора недооценил негативные последствия такого шага для России.
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