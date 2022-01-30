Как Дания будет реагировать на российскую эскалацию

Премьер считает, что ситуация вокруг Украины представляет угрозу всей Европе. В настоящее время существует реальная угроза вооруженного конфликта на европейской территории.

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Поэтому Дания может предоставить Украине военную технику и оружие. Это произойдет, если Кремль пойдет на эскалацию.

Я не хочу исключать (отправка военной техники в Украину – 24 канал). У меня нет принципиального противодействия этому,

– сказала Фредериксен.

Кроме того, политик пригрозила Кремлю "беспрецедентными" санкциями. Однако о деталях ограничений глава правительства не рассказала.

Фредериксен встретилась с Кулебой

На своей странице в фейсбуке Фредериксен призвала Европейский Союз и НАТО дать России "четкий месседж", что она должна выбрать дипломатический путь. Политик рассказала, что встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и заверила его в поддержке нашего суверенитета.

"Для всех было бы лучшим мирное сосуществование. Но именно сейчас Россия избрала курс противостояния. От России зависит, выберет ли она диалог. Однако Запад всегда должен быть готов к противоположному", – отметила премьер-министр.

Обратите внимание! Недавно глава МИД Дании Эппе Кофод сообщил, что его страна предоставит Украине деньги для стабилизации ситуации и проведения реформ. Чиновник заверил, что Копенгаген "стоит бок о бок" с Киевом в трудное время.

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