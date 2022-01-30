Во время посещения нашей страны Ананд планирует встретиться с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Канадскую делегацию на аэродроме встретил его заместитель Александр Полищук.
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Канада выделила Украине помощь
Правительство Канады тем временем решило выделить Украине 340 миллионов долларов немедленной поддержки. Также деньги направят, чтобы продлить операцию UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025-го.
Встреча министра обороны Канады: смотрите видео
За выделенные средства еще планируют увеличить количество личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.
Участие Канады в сдерживании российской агрессии
- Канадский фрегат "Монреаль" отправился к водам Черного моря, чтобы принять участие в операции с целью поддержки действий НАТО.
- Владимир Зеленский заявлял, что Канада одобрила решение предоставить Украине финансовую помощь. По его словам, речь идет о 120 миллионах долларов.
- На фоне угрозы вторжения России Канада рассматривала возможность предоставления Украине новой партии вооружения. Речь идет о стрелковом оружии и военном снаряжении.