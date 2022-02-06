Чтобы посмотреть на приземление в аэропорту "Антонов", собрались десятки человек. Величественные видео с самолетом-гигантом очевидцы уже публикуют в соцсетях. Как видно из кадров, судно совершало посадку во время снегопада, сообщает 24 канал.

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Зрелищное приземление украинской "Мрии"

В комментариях люди не сдерживают чувств. В частности, Дмитрий Загуменный отметил, что более 20 лет ездит мимо аэропорта в Гостомеле и ни разу не видел взлет или посадку АН-225 "Мрия". Однако на этот раз удача ему улыбнулась.

Проезжал мимо за несколько минут до посадки, увидел огни взлетно-посадочной полосы и снял посадку крупнейшего транспортного самолета в мире. Невероятное зрелище,

– отметил он.

Смотрите видео приземления "Мечты" в Гостомеле

Что известно о самолете Ан-225 "Мрия" Это самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским конструкторским бюро имени Антонова. С максимальной взлетной массой 640 тонн он является самым тяжелым самолетом в мире, а также самым большим в мире поднявшимся в воздух самолетом более одного раза.



В ноябре 2004 года Международная федерация воздухоплавания внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннеса за 240 установленных рекордов.



Данные взяты с УНИАН.

"Гостинцы из Дании"

По данным СМИ и сообщений в сети, на борту "Мрии" находилась партия вооружения, которую предоставила Украине Дания. Об этом сообщили волонтер Юрий Мысягин и правозащитник Сергей Наумович . Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

"Возможные гостинцы из Дании прилетели! Я писал несколько дней назад, что правительство Дании приняло решение помогать Украине военной техникой и боеприпасами", – написал Мисягин.

Обратите внимание! В конце января премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркнула, что ситуация вокруг Украины представляет угрозу для всей Европы. Поэтому Копенгаген может предоставить Киеву военную технику и оружие . Правда, это произойдет, если президент России Владимир Путин уйдет на обострение ситуации.

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