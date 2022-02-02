Об одобрении новой военной поддержки правительством Польши сообщил министр обороны. Мариуш Блащак также подробнее рассказал о содержании этой помощи.
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Не Grom, а даже лучше
Еще утром 1 февраля перед вылетом в Украину польский премьер Матеуш Моравецкий говорил о предоставлении помощи соседке. Тогда он предположил, что это могут быть даже переносные зенитно-ракетные комплексы Grom.
Посоветовавшись, польское правительство решило передать Украине их более современную модификацию – ПЗРК Piorun.
По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun,
– заявил Мариуш Блащак.
Польский министр обороны не соврал – оборудование действительно самое современное, ведь находится на вооружении польской армии только с 2019 года. К нему Украине также предоставят боеприпасы.
ПЗРК Piorun
Это современная модификация переносных зенитно-ракетных комплексов Grom – польского производства. На обслуживание этого ПЗРК требуется всего один боец.
Оружие способно поражать цели на расстоянии от 400 метров до 6,5 километра, а в полете патроны поднимаются на высоту до 4 километров, набирая скорость до 660 метров в секунду.
Сейчас современные Piorun находятся на вооружении одной-единственной армии в мире – Вооруженных сил Республики Польша.