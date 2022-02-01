Публичности и огласки деталей стараются избегать – такие деликатные вопросы, по мнению дипломатов, требуют тишины. Впрочем, понять о том, насколько масштабной является помощь и как Украина может использовать полученное вооружение, все же, понять можно. Подробнее – читайте в материале сайта 24 канала.
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Британские противотанковые гранатометы NLAW
На днях Британия начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW, которые считаются одними из лучших для ведения боя в городе.
В комментарии изданию The Daily Mail министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что Украине предоставили около 2 тысяч противотанковых ракетных установок. И добавил, что учитывая стягивание российских войск к украинским границам, Британия готова отправить в Украину еще больше оружия в знак поддержки.
Что такое NLAWПереносная противотанковая управляемая ракета. Этот ПТРК разрабатывает шведский концерн SAAB. Его имеют на вооружении около 10 стран мира (Россия в этот перечень не входит). Комплекс легкий – до 12,5 килограмм – и прост в использовании. Время, необходимое для активации системы и открытия огня, составляет 2 — 3 секунды.
Как отметил в комментарии 24 каналу офицер одного из боевых украинских подразделений, простота в применении и скорость является одним из главных преимуществ комплекса. Для его использования не нужен противотанковый расчет – достаточно одного бойца.
Там, по сути, три кнопки, научить им пользоваться можно даже обезьяну. Работает, в зависимости от модели до 600 или до 800 метров, что является отличным показателем даже в бою на открытой местности и, конечно, в городе. Также важным для городского боя является то, что можно стрелять из помещения. Чтобы захватить цель и определить ее движение, комплексу надо три секунды. После этого выстрелил и забыл, компьютер все сделает сам,
– сказал он.
В обзоре Defense Express также отмечает, кроме танков, комплекс можно применять против любой другой броне- и обычной техники, укреплений и вертолетов противника.
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Также обозреватель уточнил, что пусковая – одноразовая, после выстрела из нее возможно забрать лишь прицел. "В сочетании с принципом "выстрелил и забыл" это не обязывает бойца таскать с собой уже пустую пусковую, как в случае с Javelin", – отметил он.
Как действуют гранатометы NLAW: смотрите видео
Четыре самолета вооружения от США
Украина получила четыре партии поддержки от США в рамках пакета помощи, который в декабре 2021 года принял президент Джо Байден.
Помощь Украине Джо Байден принял в конце 2021 года / Фото Getty Images
Первая партия прибыла в Украину в ночь на 22 января. Она включала 200 тысяч фунтов (90 тонн) летального оружия, в том числе боеприпасы для украинских военных на линии фронта. Кроме противотанковых ракет Javelin, самолет впервые привез в Украину одноразовые гранатометы SMAW-D.
Что такое SMAW-DОднозарядный реактивный гранатомет M141 Bunker Defeat Munition (BDM), предназначенный для уничтожения противника, расположенного в полевых укреплениях, зданиях и легкой бронетехнике. Гранатомет стреляет боеприпасами двойного действия. Такой боеприпас может срабатывать при ударе о препятствие или после проникновения за него, в зависимости от того, попал он в твердые или мягкие цели. Например, при поражении мешков с песком, детонация задерживается до тех пор, пока снаряд не закапывается в цель. При столкновении с твердой целью взрыв происходит сразу. Прицельная дальность движущейся цели около 250 метров, а неподвижной – 500 метров.
Гранатомет весит всего 7,25 килограмма в снаряженном состоянии. На вооружении армии США модернизированный образец находится с 1999 года и уже применялся в боевых действиях в Афганистане и Ираке.
Сейчас США передали Украине минимум 200 единиц таких гранатометов. Это оружие также является очень простым в использовании, поэтому его может овладеть любой.
Вторая партия оборонной помощи от Соединенных Штатов включала более 80 тонн вооружения. 25 января в международном аэропорту "Борисполь" приземлился третий самолет с очередной партией дополнительной военной помощи – 79 тонн вооружения и боеприпасов. Среди них, в том числе – 300 противотанковых ракет Javelin.
США помогли Украине оружием / Фото Валентины Полищук, сайт 24 канала
Четвертый самолет США привез в Украину 81 тонну патронов различного калибра.
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ПТРК и ПЗРК от стран Балтии
20 января стало известно, что Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии передать Украине имеющиеся у них противотанковые комплексы, ПЗРК и другое оружие американского производства. По данным американских СМИ, соглашения о передаче третьей стороне позволят Эстонии передать Украине ПТРК FGM-148 Javelin.
Что такое ПТРК JavelinПереносной противотанковый ракетный комплекс производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin, разработанный в 1986 году. Принят на вооружение армии США в 1996 году. Ракета имеет тепловую головку самонаведения, поэтому оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска, пока она приближается к цели. Также есть возможность выбрать один из двух режимов атаки ракеты: атака сверху для поражения бронетехники в менее защищенную крышу, или атака по прямой. С 2018 года Вооруженные силы Украины в рамках военной помощи от США получили 77 пусковых установок противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin и 540 управляемых ракет к нему различных версий.
Ранее начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Петер Кумет отмечал, что Эстония рассматривает возможность передачи Украине финских гаубиц калибра 122 миллиметра и боеприпасы к ним. Однако для этого Эстония должна получить разрешение от стран-поставщиков.
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В случае гаубиц, которые мы приобрели в Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и этот процесс мы уже начали с этими странами,
– пояснил он.
Литве решение Госдепа, как предполагают журналисты, позволяет передать Украине зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger.
Как работают Javelin: смотрите видео
Как отмечает Defense Express, Литва располагает не "обычной" версией ПЗРК Stinger, а его модификацией. Она менее мобильна, но имеет две пусковые и предоставляет возможность оператору получать данные о целях через систему обмена информацией. "Соответственно, можем построить предположение, что Украина может получить от Литвы FIM-92 Stinger DMS", – говорится в сообщении.
Что касается Латвии, то министр обороны страны Артис Пабрикс заявил, что Рига готова "поставить летальную и нелетальную продукцию". Какое именно вооружение получит Украина, будет обнародовано только после его доставки.
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Артиллерийские снаряды от Чехии
Известно, что Министерство обороны Чехии планирует предоставить украинским Вооруженным силам артиллерийские снаряды.
Украина – исторический партнер Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Минобороны рассмотрело возможность помощи,
– сказала пресс-секретарь Министерства обороны Яна Зехмейстерова.
Эти поставки Чехия также должна была согласовать с другими странами, включая Вышеградскую четверку, Германию, Австрию и страны Балтии.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова / Фото пресс-службы оборонного ведомства Чехии
В то же время в Чехии уточнили, что о чешских военных пока никто не спрашивал, но если от украинской власти поступит такой запрос — его рассмотрят.
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Кто уже поставляет оружие Украине и кто еще планирует / Инфографика 24 канала
- Правящие партии Нидерландов готовы предоставить Украине техническую помощь оборонного характера – киберкоманду быстрого реагирования, "чтобы обеспечить безопасность цифровой инфраструктуры Украины от российских атак". "Если Украина обратится с просьбой, мы, безусловно, сможем помочь в киберсфере", – сказал депутат от партии VVD Рубен Брекельманс.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Соединенные Штаты выделили Украине 200 миллионов долларов дополнительной помощи на безопасность. Речь идет о дополнительных объемах оборудования и оборонительного оружия, включая летальное.
- Издание The Times сообщило, что Великобритания раздумывает над тем, чтобы отправить своих армейцев в страны НАТО, которые являются соседями Украины. Речь идет о нескольких сотнях военных. Это стало бы сдерживающим фактором для России.
- На фоне российской эскалации Испания отправила в Черное море 2 военных корабля. Известно, что они примут участие в учениях НАТО.
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