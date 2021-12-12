Украина пока приобрела слишком мало Javelin. Об этом заявил полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Кстати Украинские "Джавелины" уже на фронте и ждут агрессора, – журналист

Сколько батальонов ВСУ обеспечено "Джавелинами"

США дважды доставляли ракеты в Украину. Сначала Киев получил 37 командных пусковых установок и 210 ракет, а затем – 10 и 150 ракет. По словам Кансиана, такого количества хватит, чтобы обеспечить только 3 из 28 батальонов ВСУ.

Хотя аналитик добавил, что украинская армия имеет и другое вооружение. Например, противотанковые ракеты времен СССР и ракеты с лазерным наведением "Скиф" собственного производства.

Сколько противотанкового оружия требуют ВСУ

Экс-военный отметил, что 28 боевых батальонов Украины нуждаются около в 450 единицах противотанкового оружия. Трех батальонов ВСУ, обеспеченных "Джавелинами", хватит лишь для покрытия около 11 километров линии фронта. Граница Украины с Россией имеет длину 2,2 тысячи километров.

Кансиан предупредил, что российская разведка может идентифицировать украинские подразделения, которые будут иметь "Джавелины". Поэтому оккупанты могут пойти в наступление по другим направлениям.

Что такое Javelin? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Оператор комплекса после пуска ракеты не должен сопровождать и корректировать ее полет, она сама приближается к цели. "Джавелины" предназначены для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости. Например, вертолетов или беспилотников.

Испытания беспилотников Bayraktar и комплексов Javelin – смотрите видео: