Україна поки придбала занадто мало Javelin. Про це заявив полковник морської піхоти США у відставці та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.

До речі Українські "Джавеліни" вже на фронті й чекають агресора, – журналіст

Скільки батальйонів ЗСУ забезпечено "Джавелінами"

США двічі доставляли ракети в Україну. Спочатку Київ отримав 37 командних пускових установок та 210 ракет, а потім – 10 CLU та 150 ракет. За словами Кансіана, такої кількості вистачить, щоб забезпечити тільки 3 з 28 батальйонів ЗСУ.

Хоча аналітик додав, що українська армія має й інше озброєння. Наприклад, протитанкові ракети часів СРСР та ракети з лазерним наведенням "Скіф" власного виробництва.

Скільки протитанкової зброї потребують ЗСУ

Ексвійськовий зазначив, що 28 бойових батальйонів України потребують близько 450 одиниць протитанкової зброї. Натомість трьох батальйонів ЗСУ, забезпечених "Джавелінами", вистачить лише для покриття близько 11 кілометрів лінії фронту. Кордон України з Росією має довжину 2,2 тисячі кілометрів.

Кансіан попередив, що російська розвідка може ідентифікувати українські підрозділи, які матимуть "Джавеліни". Тому окупанти можуть піти в наступ по інших напрямках.

Що таке Javelin? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Оператор комплексу після пуску ракети не має супроводжувати і коригувати її політ, вона сама наближається до цілі. "Джавеліни" призначені для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості. Наприклад, гелікоптерів чи безпілотників.

Випробування безпілотників Bayraktar та комплексів Javelin – дивіться відео: