О готовности США давить на Москву заявила постоянная представительница Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.

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Союзники готовы давить на Россию

По словам представительницы США, Совет Безопасности ООН будет оказывать сильное давление на Россию, чтобы обсудить сосредоточение ее войск на украинской границе.

Наши голоса едины в призыве к русским объясниться,

– подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она уточнила, что речь идет как о США, так и о других членах Совбеза ООН.

В то же время представительница Вашингтона отметила, что члены ООН готовы выслушать объяснения России, однако будут придерживаться своего мнения. "Мы готовы их выслушать, но не будем отрываться на их пропаганду", – пояснила Томас-Гринфилд.

Напомним, 31 января пройдет заседание Совета Безопасности ООН из-за угрозы вторжения России в Украину.

Заседание Совбез ООН по Украине: что известно

Постоянное представительство США при ООН 27 января инициировало проведение собрания Совета Безопасности по ситуации с Украиной. Там аргументировали такую потребность тем, что действия России представляют угрозу международному миру и безопасности.

Представительница Норвегии – председателя Совбеза ООН сообщила, что заседание состоится.

После этого Россия начала добиваться отмены собрания. В частности, заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский устроил настоящую истерику.

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