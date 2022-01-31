Про готовність США тиснути на Москву заявила постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Читайте також Хочуть скасувати: у Росії істерика через засідання Радбезу ООН щодо України

Союзники готові тиснути на Росію

За словами представниці США, Рада Безпеки ООН чинитиме сильний тиск на Росію, аби обговорити зосередження її військ на українському кордоні.

Наші голоси єдині в заклику до росіян порозумітися,

– наголосила Томас-Грінфілд.

Вона уточнила, що мовиться як про США, так і про інших членів Радбезу ООН.

Водночас представниця Вашингтона зазначила, що члени ООН готові вислухати пояснення Росії, однак дотримуватимуться своєї думки. "Ми готові їх вислухати, але не будемо відриватися на їхню пропаганду", – пояснила Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, 31 січня пройде засідання Ради Безпеки ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну.

Засідання Радбез ООН щодо України: що відомо

Постійне представництво США при ООН 27 січня ініціювало проведення зібрання Ради Безпеки щодо ситуації з Україною. Там аргументували таку потребу тим, що дії Росії становлять загрозу міжнародному миру та безпеці.

Представниця Норвегії – голови Радбезу ООН – повідомила, що засідання відбудеться.

Після цього Росія почала домагатися скасування зібрання. Зокрема, заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський влаштував справжню істерику.

Це може вас зацікавити – Що в голові у Путіна: дивіться відео