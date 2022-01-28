Білий дім повідомив, що саме хоче на Радбезі обговорити. Мовиться про "загрозливу поведінку Росії щодо України й нарощування російських військ на кордонах України та у Білорусі".

Цього ж дня Санду попередила громадян Молдови про високий ризик війни

США скликають засідання Радбезу через загрозу Росії

"Це питання має вирішальне значення для міжнародного миру і безпеки", – заявила постійна представниця Сполучених Штатів Америки в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд.

Мовиться про загрозу нового вторгнення Росії в Україну. Це питання США хочуть негайно обговорити на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН 31 січня. У США переконані:

Рада Безпеки ООН є найважливішим майданчиком для дипломатії.

І зараз вона повинна "цілковито зосередитися на цьому питанні" (загрози Росії).

Томас-Грінфілд додала, що Радбез мав би вивчити факти та проаналізувати, що буде далі з Україною, Росією, загалом Європою "у випадку подальшого вторгнення Росії в Україну".

Новина про скликання Радбезу пролунала у день розмови Байдена й Зеленського

Примітно, що цього ж дня президент США Джо Байден говорив телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським. Ось реакції на підсумки розмови від обох сторін:

Узгодили спільні дії та фінансову підтримку: про що Зеленський говорив з Байденом.

Гроші, Росія, нормандський формат: у США розповіли про теми розмови Байдена й Зеленського.

До слова, 25 січня Верховна Рада підтримала звернення про шантаж Росії військовою агресією. Документ адресований Євросоюзу, ООН, а також урядам та парламентам інших країн.