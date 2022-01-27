Ризики високі, зважаючи на заяви, які робили на рівні інших країн. Проте Санду сподівається на дипломатичний шлях.

До речі Санду розповіла, чи слід Україні непокоїтись через війська Росії у Придністров'ї

Президентка зазначила, що не можна виключати найгірший варіант розвитку подій, тобто силові дії. Влада зобов'язана розглядати всі ризики з різною ймовірністю. Молдовські держустанови оцінюють ситуацію та прораховують, зокрема, дуже погані сценарії.

Ми намагаємось розробляти протоколи з нуля для всіх ситуацій. Ми дуже сподіваємось і бачимо, що на міжнародному рівні докладають зусиль, щоб не реалізувати дуже погані сценарії,

– сказала Санду.

Вона закликала громадян Молдови бути напоготові, але не панікувати.

Чи є загроза для України з Придністров'я

Українська та американська розвідка попереджають про загрози повномасштабного вторгнення Росії. Припускають, що це може статись у лютому. Є інформація, що держава-агресор хоче вдатися до провокацій, щоб "створити причину для вторгнення".

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що до провокацій Росія може долучити псевдореспубліку на території Молдови – Придністров'я.

Санду раніше переконувала, що ніяких змін на цій території поки не зафіксували. Мовиться про підготовку військових.