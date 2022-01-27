Риски высоки, учитывая заявления, которые делали на уровне других стран. Однако Санду надеется на дипломатический путь.

Кстати Санду рассказала, следует ли Украине беспокоиться из-за войск России в Приднестровье

Готовятся к худшим сценариям

Президент отметила, что нельзя исключать худший вариант развития событий, то есть силовые действия. Власть обязана рассматривать все риски с разной вероятностью. Молдавские госучреждения оценивают ситуацию и просчитывают, в частности, очень плохие сценарии.

Мы стараемся разрабатывать протоколы с нуля для всех ситуаций. Мы очень надеемся и видим, что на международном уровне прилагают усилия, чтобы не реализовать очень плохие сценарии,

– сказала Санду.

Она призвала граждан Молдовы быть начеку, но не паниковать.

Есть ли угроза для Украины из Приднестровья

Украинская и американская разведки предупреждают об угрозах полномасштабного вторжения России. Предполагают, что это может произойти в феврале. Есть информация, что государство-агрессор хочет прибегнуть к провокациям, чтобы "создать причину для вторжения".

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что к провокациям Россия может приобщить псевдореспублику на территории Молдовы – Приднестровье.

Санду ранее убеждала, что никаких изменений на этой территории пока не зафиксировали. Речь идет о подготовке военных.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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