Риски высоки, учитывая заявления, которые делали на уровне других стран. Однако Санду надеется на дипломатический путь.
Кстати Санду рассказала, следует ли Украине беспокоиться из-за войск России в Приднестровье
Готовятся к худшим сценариям
Президент отметила, что нельзя исключать худший вариант развития событий, то есть силовые действия. Власть обязана рассматривать все риски с разной вероятностью. Молдавские госучреждения оценивают ситуацию и просчитывают, в частности, очень плохие сценарии.
Мы стараемся разрабатывать протоколы с нуля для всех ситуаций. Мы очень надеемся и видим, что на международном уровне прилагают усилия, чтобы не реализовать очень плохие сценарии,
– сказала Санду.
Она призвала граждан Молдовы быть начеку, но не паниковать.
Есть ли угроза для Украины из Приднестровья
- Украинская и американская разведки предупреждают об угрозах полномасштабного вторжения России. Предполагают, что это может произойти в феврале. Есть информация, что государство-агрессор хочет прибегнуть к провокациям, чтобы "создать причину для вторжения".
- В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что к провокациям Россия может приобщить псевдореспублику на территории Молдовы – Приднестровье.
- Санду ранее убеждала, что никаких изменений на этой территории пока не зафиксировали. Речь идет о подготовке военных.