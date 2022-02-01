По словам Матеуша Моравецкого слов и солидарности для Украины сейчас недостаточно. Именно поэтому премьер-министр Польши отметил важность помощи Украине.

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Польша поддерживает Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибудет с официальным визитом в Украину 1 февраля. Перед этим чиновник отметил, что Польша готова поддерживать Украину, которой угрожает Россия. В том числе это и помощь с вооружением.

Мы готовы помочь, даря различные виды ресурсов, предметы первой необходимости и те, которые могут быть связаны с военной ситуацией. Мы также готовы передать оборонительное оружие,

– заявил Моравецкий.

Премьер-министр Польши по вопросу оборонной помощи Украине консультировался с президентом страны Анджеем Дудой. Моравецкий планирует обсудить этот вопрос с Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем, чтобы выяснить потребность Украины.

Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может предоставить Украине боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы Grom.

Что известно о ПЗРК Grom

Портативный зенитно-ракетный комплект Grom является оружием польского производства, которое предназначено для борьбы с самолетами и вертолетами. На вооружение в Польше принят в 1995 году.

Помощь Украине на фоне российской угрозы: коротко

Из-за угрозы полномасштабного российского вторжения ряд стран мира помогают Украине оружием. В частности США и Великобритания, Эстония и Латвия. Также Канада выделила средства на помощь Украине, а Польша отправила гуманитарную помощь.

Зато Германия не спешит помогать Украине оружием. Тамошние власти аргументируют это тем, что они надеются на диалог с Россией и мирное урегулирование обострения.

Великобритания на фоне угрозы объявила о готовности создать новый альянс с Польшей и Украиной.

К теме предлагаем больше про альянс Великобритании, Польши и Украины в выпуске "Теорий заговора": смотрите видео