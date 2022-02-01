За словами Матеуша Моравецького слів та солідарності для України зараз недостатньо. Саме тому прем'єр-міністр Польщі наголосив на важливості допомоги Україні.

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Польща підтримує Україну

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибуде з офіційним візитом до України 1 лютого. Перед цим високопосадовець наголосив на тому, що Польща готова підтримувати Україну, якій загрожує Росія. Зокрема це й допомога з озброєнням.

Ми готові допомогти, даруючи різні види ресурсів, предмети першої необхідності та ті, що можуть бути пов’язані з воєнною ситуацією. Ми також готові передати оборонну зброю,

– заявив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі щодо питання оборонної допомоги Україні консультувався з президентом країни Анджеєм Дудою. Моравецький планує обговорити це питання з Президентом України Володимиром Зеленським та головою уряду Денисом Шмигалем, щоб з'ясувати потреба України.

Матеуш Моравецький заявив, що Польща може надати Україні боєприпаси та переносні зенітно-ракетні комплекси Grom.

Що відомо про ПЗРК Grom

Портативний зенітно-ракетний комплект Grom є зброєю польського виробництва, яка призначена для боротьби з літаками та гелікоптерами. На озброєння у Польщі прийнятий у 1995 році.

Допомога Україні на фоні російської загрози: коротко

Через загрозу повномасштабного російського вторгнення низка країн світу допомагають Україні зброєю. Зокрема США та Велика Британія, Естонія та Латвія. Також Канада виділила кошти на допомогу Україні, а Польща відправила гуманітарну допомогу.

Натомість Німеччина не спішить допомагати Україні зброєю. Тамтешня влада аргументує це тим, що вони сподіваються на діалог з Росією та мирне врегулювання загострення.

Велика Британія на фоні загрози оголосила про готовність створити новий альянс з Польщею та Україною.

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