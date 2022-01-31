Они везут 9 тысяч комплектов одеял, матрасов и лагерных кроватей. Остальную часть нагрузки составляют различные виды одежды, а также медицинские принадлежности – в частности бинты и марля.
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Решено было также предоставить украинцам 2 миллиона масок для защиты от коронавирусной инфекции.
Колонна из 29 грузовиков с гуманитарной помощью из Польши для Украины направляется в Киев. Колонна уже прибыла на границу, продолжается растаможка,
– передает RMF24.
Водители в понедельник, 31 января, запланировали ночевку в Украине, прибыть в Киев должны во вторник, 1 февраля.
Украину посетит премьер Польши
- Матеуш Моравецкий приедет в Украину с рабочим визитом во вторник, 1 февраля.
- У политика запланированы встречи с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем.
- Он заверил, что Польша поддерживает Украину в действиях для предотвращения агрессии России.