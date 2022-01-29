В частности, запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем. В Польше в очередной раз подчеркивают поддержку нашего государства.

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Премьер-министр Матеуш Моравецкий встретится во вторник в Киеве с президентом и премьер-министром Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе,

– заявил спикер польского правительства Петр Мюллер.

Он заверил, что Польша поддерживает Украину в действиях, цель которых – предотвратить агрессию России.

Как Польша поддерживает Украину

Сейм Польши принял резолюцию с призывом к государствам НАТО и Евросоюзу поддержать Украину. За документ проголосовали 456 депутатов и только один был против.

В стране-соседке также ведут переговоры о передаче Украине оружия, которое помогло бы противостоять российской агрессии. Соответствующие консультации проводятся на уровне министерства обороны страны.

Польша присоединилась к странам, которые не планируют вывозить своих дипломатов с территории Украины. Соответствующее заявление было сделано на фоне эвакуации дипломатов других стран из страны.

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