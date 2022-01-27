Детали резолюции

Резолюцию приняли в четверг, 27 января. Кстати, не голосовал за нее только Гжегож Браун из Конфедерации.

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Обращаемся к правительствам стран НАТО и Европейского Союза с просьбой предоставить всестороннюю поддержку Украине, которая оказалась перед войной, а также твердый ответ государств-членов ЕС и НАТО на агрессию России,

– говорится в документе.

Депутаты также выступили против запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2". Он "разрывает европейское единство перед лицом агрессивных действий России".

Кроме того, Сейм выразил "оппозицию" политике Кремля. Он подчеркнул, что Украина является суверенным, свободным и демократическим государством: "Украинское общество имеет право решать свое будущее. Путь Украины к членству в ЕС и НАТО должен оставаться открытым, и его право на вступление бесспорно".

Как Польша поддерживает Украину на фоне возможного нападения России

Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание совета нацбезопасности на 28 января. На нем политики будут обсуждать ситуацию возле Украины. До этого глава государства принял участие в переговорах американского президента Джо Байдена с европейскими лидерами. Говорили они о российских войсках возле наших границ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Варшава "стоит на стороне украинской свободы". Он возмутился из-за позиции Германии, которая запретила Эстонии предоставлять Украине оружие.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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