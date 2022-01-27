Деталі резолюції

Резолюції схвалили у четвер, 27 січня. До речі, не голосував за неї лише Гжегож Браун з "Конфедерації".

До теми Дестабілізація з Росією неминуча, але військової операції можна уникнути, – Кулеба

Звертаємося до урядів країн НАТО та Європейського Союзу з проханням надати всебічну підтримку Україні, яка опинилася перед війною, а також тверду відповідь держав-членів ЄС та НАТО на агресію Росії,

– мовиться у документі.

Депутати також виступили проти запуску скандального російського газопроводу "Північний потік-2". Він "розриває європейську єдність перед обличчям агресивних дій Росії".

Крім того, Сейм висловив "опозицію" політиці Кремля. Він наголосив, що Україна є суверенною, вільною та демократичною державою: "Українське суспільство має право вирішувати своє майбутнє. Шлях України до членства в ЄС і НАТО має залишатися відкритим, і його право на вступ є безперечним".

Як Польща підтримує Україну на тлі можливого нападу Росії

Президент Польщі Анджей Дуда скликав засідання ради нацбезпеки на 28 січня. На ньому політики обговорюватимуть ситуацію біля України. Перед тим глава держави взяв участь у переговорах американського президента Джо Байдена з європейськими лідерами. Говорили вони про російські війська біля наших кордонів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що Варшава "стоїть на боці української свободи". Він обурився через позицію Німеччини, яка заборонила Естонії надавати Україні зброю.