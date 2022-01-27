Таку думку висловив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, ситуація на Донбасі залишається крихкою, але військової операції можна уникнути.

Зверніть увагу У МЗС сподіваються, що найближчі 2 тижні Росія не загострюватиме ситуацію

Україна готова до різних сценаріїв

Міністр закордонних справ зауважив, що кількість російських військ біля кордонів України стає все більшою. Втім, якраз у цьому й полягає план Кремля: використати загрозу застосування сили, аби дестабілізувати державу зсередини й посіяти паніку. Кулеба додав, що військове вторгнення передбачає не лише скупчення військ, але й проведення кібератак, поширення дезінформації. Все це вже відбувається.

Наш пріоритет – не дозволити Росії реалізувати її основний план. Але Україна готова до будь-яких сценаріїв, ми не повинні виключати нічого,

– підкреслив урядовець.

За його словами, військова операція – це те, що росіяни поки "тримають в кишені". Кулеба переконаний, що у Москві не вдаватимуться до цього, принаймні поки не використають інші варіанти.

Є шанси на дипломатичне врегулювання

У Міністерстві закордонних справ сподіваються, що найближчі 2 тижні Росія не загострюватиме ситуацію. Адже напередодні у Парижі пройшла зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Її учасники домовилися про повторні перемовини, вже у Берліні. Їх мають провести якраз через 2 тижні. Тож наразі є всі шанси на дипломатичне врегулювання.

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