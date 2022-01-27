Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, ситуация на Донбассе остается хрупкой, но военной операции можно избежать.

Обратите внимание В МИД надеются, что ближайшие 2 недели Россия не будет обострять ситуацию

Украина готова к разным сценариям

Министр иностранных дел отметил, что количество российских войск у границ Украины становится все больше. Впрочем, именно в этом и состоит план Кремля: использовать угрозу применения силы, чтобы дестабилизировать государство изнутри и посеять панику. Кулеба добавил, что военное вторжение предполагает не только скопление войск, но и проведение кибератак, распространение дезинформации. Всё это уже происходит.

Наш приоритет – не разрешить России реализовать ее основной план. Но Украина готова к любым сценариям, мы не должны исключать ничего,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, военная операция – это то, что россияне пока "держат в кармане". Кулеба убежден, что в Москве не будут прибегать к этому, по крайней мере, пока не используют другие варианты.

Есть шансы на дипломатическое урегулирование

В Министерстве иностранных дел надеются, что в ближайшие 2 недели Россия не будет обострять ситуацию. А ведь накануне в Париже прошла встреча политических советников лидеров "нормандской четверки". Ее участники договорились о повторных переговорах уже в Берлине. Их должны провести как раз через 2 недели. Поэтому есть все шансы на дипломатическое урегулирование.

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