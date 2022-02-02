Про схвалення нової військової підтримки урядом Польщі повідомив міністр оборони. Маріуш Блащак також детальніше розповів про вміст цієї допомоги.
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Не Grom, а навіть краще
Ще зранку 1 лютого перед вильотом до України польський прем'єр Матеуш Моравецький говорив про надання допомоги сусідці. Тоді він припустив, що це можуть бути навіть переносні зенітно-ракетні комплекси Grom.
Та порадившись, польський уряд вирішив передати Україні їх значно сучаснішу модифікацію – ПЗРК Piorun.
На моє прохання Рада міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun,
– заявив Маріуш Блащак.
Польський міністр оборони не злукавив – обладнання справді найсучасніше, адже перебуває на озброєнні польської армії лише з 2019 року. До нього Україні також нададуть боєприпаси.
ПЗРК Piorun
Це сучасна модифікація переносних зенітно-ракетні комплексів Grom – польського виробництва. На обслуговування цього ПЗРК потрібен всього один боєць.
Зброя здатна вражати цілі на відстані від 400 метрів до 6,5 кілометра, а в польоті набої підіймаються на висоту до 4 кілометрів, набираючи швидкість до 660 метрів за секунду.
Наразі сучасні Piorun є на озброєнні однієї-єдиної армії у світі – Збройних сил Республіки Польща.