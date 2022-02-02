Про схвалення нової військової підтримки урядом Польщі повідомив міністр оборони. Маріуш Блащак також детальніше розповів про вміст цієї допомоги.

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Не Grom, а навіть краще

Ще зранку 1 лютого перед вильотом до України польський прем'єр Матеуш Моравецький говорив про надання допомоги сусідці. Тоді він припустив, що це можуть бути навіть переносні зенітно-ракетні комплекси Grom.

Та порадившись, польський уряд вирішив передати Україні їх значно сучаснішу модифікацію – ПЗРК Piorun.

На моє прохання Рада міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun,

– заявив Маріуш Блащак.

Польський міністр оборони не злукавив – обладнання справді найсучасніше, адже перебуває на озброєнні польської армії лише з 2019 року. До нього Україні також нададуть боєприпаси.