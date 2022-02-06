Розвиток ЗСУ набирає все більших обертів. Про зміни розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі.

Зверніть увагу Лише ідіоти хочуть жити при "русском мире", – Цимбалюк

"Потрібно розуміти, що фактично держава звернула увагу на ЗСУ тільки тоді, коли почалась війна. До 2014 року ми мали повну руїну", – наголосила Маляр.

Рух змін у ЗСУ набирає обертів

За її словами, швидко і відновити особовий склад, і зацікавити людей, і знайти механізм, яким повинен бути престижний роботодавець, дуже складно. Однак наразі є не тільки політична воля.

Частину реформ вже написали, частину – ухвалили, частину – вже почали реалізовувати. Рух змін, який набирає обертів, безпрецедентний у ЗСУ,

– зауважила Маляр.

Вона відзначила, що знає про ті проблеми, про які вказали аналітики фонду "Повертайся живим". Міністерство оборони співпрацює із цією організацією.

Довідка. Відповідно до даних одного із найбільших фондів "Повертайся живим", який допомагає нашим захисникам, 65% українських військових звільняються після свого першого контракту, адже мають великі можливості працевлаштування на цивільному ринку праці. Основні причини кадрових змін у війську – ставлення зі сторони армійської системи, якість менеджменту, лідерство та можливість кар'єрного зростання.

"Немає що заперечувати. Зі всіма висвітленими проблемами ми на сьогодні працюємо. Дуже добре про це знаємо і в жодному разі не приховуємо", – додала заступниця глави Міністерства оборони.

Важливо Командування Об'єднаних сил ЗСУ відзначає другу річницю: потужне відео досягнень

Повне інтерв'ю з Ганною Маляр: дивіться відео

Збройні сили України: останні новини

Ще 4 лютого стало відомо про проведення оперативного збору Збройними силами України. В ньому взяли участь представники ЗС Великої Британії.

ЗСУ регулярно проводять навчання, аби відтренувати свої навички. У 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного військові, наприклад, опановували американський "винищувач бункерів".

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що чисельність української армії становить 261 тисячу осіб.

За один рік наша держава підійнялася на 3 сходинки у рейтингу найсильніших армій світу. Ми очолили 22 місце між Тайванем та Канадою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що через війну відбулися зміни в українській армії. За його словами, пройшовши складний шлях розвитку, зараз наша держава є однією із провідних у військовій галузі.

Згідно з опитуванням, в українців, у порівнянні із 2021 роком, довіра до армії зросла на 6%. ЗСУ тепер довіряють 72% наших громадян.



Україна підійнялась у рейтингу / Інфографіка 24 каналу