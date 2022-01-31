ЗСУ – найбільший роботодавець в Україні

Велика армія передбачає й величезні витрати на утримання. Про це міністр оборони заявив у інтерв'ю.

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Армія не заробляє, вона лише витрачає. За словами Резнікова, це її місія та функція. ЗСУ є найбільшим роботодавцем в Україні. Через це в них найбільші витрати на утримання:

на харчування,

одяг,

грошове забезпечення,

видатки.

Тому моє завдання – балансувати. З того залишку, який лишається на розвиток і закупівлю, ми з Генштабом і Збройними силами визначаємо, що необхідно придбати нового вже негайно, що можна відремонтувати, що модернізувати з запасів, які залишилися з радянських часів. Але ми поступово змінюємося,

– пояснив міністр.

Він додав, що у Сил спеціальних операцій особлива функція, тому їм необхідне особливе оснащення та озброєння. Нещодавно уряд підняв рівень грошового забезпечення для льотчиків.

Українська влада має зосередитися на тому, щоб зробити нашу армію непереможною. "Для цього потрібно планувати розвиток та реформи", – сказав Резніков.

ЗСУ гарант безпеки на континенті

Міністр зауважив, що саме Збройні сили України є гарантом безпеки у Європі. Впродовж 10 років ЄС це зрозуміє й почне фінансувати нашу професійну армію.

"Українці будуть не оливки в Європі збирати, а з гордістю носити військову форму, а європейці будуть за це платити. Я в цьому переконаний", – зазначив Резніков.

Зверніть увагу! За рік Україна піднялася на 3 сходинки у рейтингу найсильніших армій світу. Так, наші військові посіли 22 місце у списку й опинилися між Тайванем та Канадою. Очолили рейтинг США, Росія, Китай, Індія та Японія.

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