Міністр оборони Українни Резніков розповів, що наразі обговорюють час та дату події. Також вже у найближчі дні він зідзвониться з Маріушем Блащаком – своїм польським колегою.

Зауважте Загроза зі Сходу нині вища, ніж з Білорусі, – Резніков про можливу агресію проти України

За словами Резнікова, Україна вже отримала пропозицію військово-технічної допомоги від Міноборони Польщі. Наразі сторони узгоджують деталі. Це дуже важливо для України.

Резніков зауважив, що позиція Польщі для нього абсолютно комфортна. Україна та Польща – друзі.

Позиція Німеччини – здивувала

Міністр наголосив: його здивувало, що новий уряд не змінив своєї позиції щодо надання саме військово-технічної допомоги Україні. Мовиться не про гуманітарну чи про лікування українських військових.

Резніков вважає несправедливим, що коли обговорюють добудову скандального "Північного потоку-2", офіційні особи Німеччини продовжують декларувати: що допомагати Україні не потрібно, радше надати їй можливість захищатися.

На жаль, спостерігається дуже потужна залежність Німеччини від Росії. Це очевидно,

– заявив Резніков.

Міністр зауважив: Україна не говорить, що Німеччина має щось продавати чи дарувати. Українська сторона хоче аби країна перестала блокувати можливість легально та відкрито придбати засоби захисту та зброю через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency).

Німеччина блокує закупівлю зброї

Ще у грудні 2021 року Резніков повідомив, що Німеччина блокує поставки зброї до України через НАТО.

Восени німецький уряд наклав вето на купівлю гвинтівок для боротьби з дронами й антиснайперських систем через Агентство підтримки та закупівель Альянсу.

Окрім того, у кабінеті міністрів Німеччини заявили, що уряд Німеччини абсолютно виключає постачання в Україну летального озброєння. Офіційний Берлін боїться, що це може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

Зауважте! Вольфганг Ішингер – очільник Мюнхенської конференції – заявив, що нерішучість щодо Росії б'є по репутації Німеччини.

Німеччина відправить 5 тисяч касок в Україну: дивіться відео