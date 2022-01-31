Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю. Він наголосив, що набагато більш небезпечним, аніж білоруський напрямок, є наразі саме Схід.

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Добре проаналізованою є лише смуга окупованої території

Експерти під час свого аналізу взяли лише смугу окупованої території – 409 кілометрів. Вони забувають про Харків, чомусь забувають про нижній південь з Азова,

– пояснив Резніков.

Глава Міноборони зауважив, що східно-південна частина України теж має кордон з Росією. Також прикордонна до держави-агресорки і Харківська область.

У Білорусі поширюють фейки про "наступ України"

У Білорусі, тим часом, активно поширюють фейки проросійської пропаганди. Мовляв, Україна планує наступ на Білорусь з боку Полісся. Мету "захопити частину Білорусі" приписують українським націоналістам.

До теми Росія перекинула до Білорусі дивізіон комплексів "Панцир-С"

Росія перекидає війська та техніку у Білорусь: коротко

Москва відправляє війська під приводом спільних військових навчань "Союзна рішучість-2022", які відбудуються 10 – 20 лютого.

Наприклад Росія відправила дивізіон комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії "Панцир-С".

При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що не надішле білоруську армію воювати в Україну, бо він, мовляв, "мирна людина".

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