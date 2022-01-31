Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью. Он подчеркнул, что гораздо более опасным, чем белорусское направление, является в настоящее время именно Восток.
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Хорошо проанализированной является лишь полоса оккупированной территории
Эксперты во время своего анализа взяли лишь полосу оккупированной территории – 409 километров. Они забывают о Харькове, почему-то забывают о нижнем юге из Азова,
– пояснил Резников.
Глава Минобороны отметил, что восточно-южная часть Украины тоже имеет границу с Россией. Также пограничная к государству-агрессору и Харьковская область.
В Беларуси распространяют фейки о "наступлении Украины"
В Беларуси, тем временем, активно распространяют фейки пророссийской пропаганды. Мол, Украина планирует наступление на Беларусь со стороны Полесья. Цель "захватить часть Беларуси" приписывают украинским националистам.
К теме Россия перебросила в Белоруссию дивизион комплексов "Панцирь-С"
Россия перебрасывает войска и технику в Беларусь: коротко
- Москва отправляет войска под предлогом совместных военных учений "Союзная решительность-2022", которые состоятся 10 – 20 февраля.
- Например Россия отправила дивизион комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия "Панцирь-С".
- При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что не пришлет белорусскую армию воевать в Украину, потому что он, мол, "мирный человек".
О том, как увеличивается "антипутинская коалиция", смотрите в WTF: