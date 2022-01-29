Речь идет о том, что Россия уже использует Беларусь для агрессии. Дело в том, что на белорусской территории размещены российские войска.

К теме Российские войска в Беларуси похожи на оккупационные: Резников видит угрозы для Минска

Ковалевский: Беларусь становится причастной

Валерий Ковалевский заявил, что факт размещенных войск России уже влияет на то, как на это реагирует Украина. ВСУ сейчас вынуждены перебрасывать войска на северную границу для того, чтобы быть готовыми к возможной агрессии со стороны Беларуси.

К сожалению, Беларусь уже сейчас участвует в агрессии против Украины. Не ошибаемся. Это уже происходит,

– подчеркнул представитель Тихановской.

Он отметил, что это лишь подготовительная фаза, но она важна. Российские войска уже сейчас угрожают Украине с севера и это влияет на обороноспособность Украины. "Таким образом мы (Беларусь – 24 канал) становимся причастны к этому конфликту", – отметил Ковалевский.

Заметьте! Представитель Светланы Тихановской призвал граждан Беларуси выразить свое отношение к белорусскому участию в российско-украинской войне, поскольку "рано или поздно белорусы сами окажутся в окопах".

Угроза со стороны Беларуси: что известно

О вероятности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ пишут еще с октября 2021 года. По информации разведки, Россия активно наращивает войска у наших границ, в том числе используя и территорию Беларуси.

К примеру, россияне продолжают стягивать войска в Беларусь под предлогом совместных военных учений. На этот раз в страну отправили дивизион комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия "Панцирь-С".

В то же время Александр Лукашенко сказал, что не отправит белорусскую армию воевать на территории Украины. Самопровозглашенный президент Белоруссии аргументировал это тем, что он "мирный человек".

Хотя ранее Лукашенко заявил, что Беларусь будет воевать лишь в 2 случаях. Первый из них – если против Беларуси совершат прямую агрессию, а второй – если "нападут" на Россию.

Узнайте больше о войсках России в Беларуси: смотрите видео 24 канала