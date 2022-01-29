Мовиться про те, що Росія вже використовує Білорусь для агресії. Річ у тім, що на білоруській території розміщені російські війська.

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Ковалевський: Білорусь стає причетною

Валерій Ковалевський заявив, що факт розміщених військ Росії вже впливає на те, як на це реагує Україна. ЗСУ зараз змушені перекидати війська на північний кордон для того, щоб бути готовими до можливої агресії з боку Білорусі.

На жаль, Білорусь уже зараз бере участь в агресії проти України. Не помиляймось. Це вже відбувається,

– наголосив представник Тихановської.

Він зауважив, що це лиш підготовча фаза, але вона важлива. Російські війська вже зараз загрожують Україні з півночі та це впливає на обороноздатність України. "У такий спосіб ми (Білорусь – 24 канал) стаємо причетні до цього конфлікту", – відзначив Ковалевський.

Зауважте! Представник Світлани Тихановської закликав громадян Білорусі висловити своє ставлення до білоруської участі у російсько-українській війні, оскільки "рано чи пізно білоруси самі опиняться в окопах".

Загроза з боку Білорусі: що відомо

Про ймовірність повномасштабного російське вторгнення у західних ЗМІ пишуть ще від жовтня 2021 року. За інформацією розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів, зокрема використовуючи й територію Білорусі.

До прикладу, росіяни продовжують стягувати війська у Білорусь під приводом спільних військових навчань. На цей раз у країну відправили дивізіон комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії "Панцир-С".

Водночас Олександр Лукашенко сказав, що не надішле білоруську армію воювати на території України. Самопроголошений президент Білорусії аргументував це тим, що він "мирна людина".

Хоч раніше Лукашенко заявив, що Білорусь воюватиме лише у 2 випадках. Перший із них – якщо проти Білорусі скоять пряму агресію, а другий – якщо "нападуть" на Росію.

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