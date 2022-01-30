Националисты "хотят забрать" часть Беларуси, – пропаганда Лукашенко
Этот фейк лег в основу сюжета на телеканале "1 Беларусь". Пропагандисты пожаловались, что очень долго наблюдают "наращивание войск у себя под боком".
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В сюжете показали кадры с военных учений Вооруженных сил Украины.
По словам марионеток самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, усиление южных границ их страны – это "всего лишь ответные действия".
У нас уже рядом собирают националистические формирования, которые совсем не против приобщить к составу Украины Полесье,
– заявили пропагандисты.
Смотрите видео, в котором пропагандисты распространили новый фейк:
Угроза от Беларуси: что известно
- Ранее разведка и иностранные СМИ сообщали, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси. Так, в Беларуси, всего в 200 километрах от Киева, заметили российскую военную технику.
- Кремль отправляет войска под предлогом совместных военных учений "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10 – 20 февраля. Недавно в Беларусь прибыл дивизион комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия "Панцирь-С".
- В то же время Лукашенко говорит, что не пришлет белорусскую армию воевать в Украину, потому что он, якобы, "мирный человек".
- Однако самопровозглашенный президент отметил, что его военные будут воевать лишь в 2 случаях. Первый из них – если против Беларуси совершат прямую агрессию, а второй – если "нападут" на Россию.
Полный текст публикации телеграмм-канала "Третья Сила":
Усатый таракан потерял остатки рассудка?
Мы не успели с москалями разобраться, а тут еще и Белоруссию нам предлагают…