Націоналісти "хочуть забрати" частину Білорусі, – пропаганда Лукашенка

Цей фейк ліг в основу сюжету на телеканалі "1 Беларусь". Пропагандисти побідкалися, що дуже довго спостерігають "нарощення військ у себе під боком".

До теми Білорусь зараз бере участь в агресії проти України, – представник Тихановської

У сюжеті показали кадри з військових навчань Збройних сил України.

За словами маріонеток самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, посилення південних кордонів їхнього країни – це "всього лиш дії у відповідь".

У нас вже поруч збирають націоналістичні формування, які зовсім не проти долучити до складу України Полісся,

– заявили пропагандисти.

Дивіться відео, у якому пропагандисти поширили новий фейк:

Загроза від Білорусі: що відомо

Раніше розвідка та іноземні ЗМІ повідомляли, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Так, у Білорусі, лише за 200 кілометрів від Києва, помітили російську військову техніку.

Кремль відправляє війська під приводом спільних військових навчань "Союзна рішучість-2022", які відбудуються 10 – 20 лютого. Нещодавно у Білорусь прибув дивізіон комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії "Панцир-С".

Водночас Лукашенко каже, що не надішле білоруську армію воювати в Україну, бо він, мовляв, "мирна людина".

Однак самопроголошений президент зазначив, що його військові воюватимуть лише у 2 випадках. Перший із них – якщо проти Білорусі скоять пряму агресію, а другий – якщо "нападуть" на Росію.

Повний текст публікації телеграм-каналу "Третя Сила":

Вусатий тарган втратив залишки розуму?

Ми не встигли з москалями розібратися, а тут ще й Білорусію нам пропонують…