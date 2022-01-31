ВСУ – крупнейший работодатель в Украине

Большая армия предполагает и огромные расходы на содержание. Об этом министр обороны заявил в интервью.

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Армия не зарабатывает, она только тратит. По словам Резникова, это ее миссия и функция. ВСУ является крупнейшим работодателем в Украине. Из-за этого у них самые большие расходы на содержание:

на питание,

одежда,

денежное обеспечение,

издержки.

Поэтому моя задача – балансировать. С того остатка, который остается на развитие и закупку, мы с Генштабом и Вооруженными силами определяем, что необходимо приобрести нового уже немедленно, что можно отремонтировать, что модернизировать из запасов, которые остались с советских времен. Но мы постепенно меняемся,

– пояснил министр.

Он добавил, что у Сил специальных операций особая функция, поэтому им необходимо особое оснащение и вооружение. Недавно правительство подняло уровень денежного обеспечения для летчиков.

Украинская власть должна сосредоточиться на том, чтобы сделать нашу армию непобедимой. "Для этого нужно планировать развитие и реформы", – сказал Резников.

ВСУ гарант безопасности на континенте

Министр отметил, что именно Вооруженные силы Украины являются гарантом безопасности в Европе. В течение 10 лет ЕС это поймет и начнет финансировать нашу профессиональную армию.

"Украинцы будут не оливки в Европе собирать, а с гордостью носить военную форму, а европейцы будут за это платить. Я в этом убежден", – отметил Резников.

Обратите внимание! За год Украина поднялась на 3 строчки в рейтинге сильнейших армий мира. Так, наши военные заняли 22 место в списке и оказались между Тайванем и Канадой. Возглавили рейтинг США, Россия, Китай, Индия и Япония.

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