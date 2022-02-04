Про це в ефірі 24 каналу розповів Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії. За його словами, подібна інформація ще раз спростовує російську пропаганду про Донбас.

До теми Світ бачить Путіна, а мерещиться Гітлер, – Цимбалюк

Цимбалюк: Україна одна на всіх

Цимбалюк зауважив, що існує думка, що на Донеччині та Луганщині живуть суцільні фанати Володимира Путіна та "Опозиційної платформи – За життя". Проте розсудливих людей там більше ніж достатньо.

Найголовніше – тільки ідіоти хочуть жити при "русском мире" – при російській окупації, комендантській годині та портреті Путіна,

– наголосив журналіст.

На його думку, це важливо зафіксувати для того, щоб усвідомлювати просту річ – Схід і Захід разом. "Україна велика. Одна на всіх", – підкреслив Цимбалюк.

Пряма трансляція Романа Цимбалюка: дивіться повне відео

Життя Донбасу: останні новини