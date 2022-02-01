Таким чином злочинцям вдалось ошукати сотні українців на мільйони гривень. Створили мережу кол-центрів ватажки невизнаної республіки.
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Співробітники цих "кол-центрів" – в'язні тюрем з так званої "ДНР". Вони виманювали у громадян України конфіденційні персональні та банківські дані, а тоді знімали гроші з їх карткових рахунків,
– повідомляє СБУ.
Терористам допомагав мешканець Донецької області.
За яким принципом діяла схема
- Робота поплічника бойовиків полягала в тому, щоб координувати переведення викрадених грошей в готівку і переправляти через лінію зіткнення. У цьому йому допомагали мешканці підконтрольних Україні територій, які мають громадянство Росії.
- Зловмисники використовували розгалужену мережу підставних осіб, а також фінансових сервісів.
- Частину викрадених грошей шахраї передавали так званим "правоохоронцям" на окупованих територіях. А ті заохочували та координували роботу псевдокол-центрів.
Що загрожує зловмисникам
Слідчі вже повідомили про підозру злочинцям. Справу відкрили за двома статтями: шахрайство та відмивання доходів, отриманих незаконно.
Крім того, правоохоронці провели відповідні обшуки. Знайшли і вилучили банківські картки, мобільні, чорнові записи, комп'ютери та інші речові докази, які підтверджують злочин.
Допомагали злочинцям люди з паспортами Росії / Фото СБУ
Злочини з російським слідом в Україні
- Служба безпеки заблокувала агентурну мережу Кремля. Та планувала передавати дані про оборонну сферу України. Їх мали надати самопроголошеним "республікам" на окупованій Росією частині Донбасу.
- Під час масштабної спецоперації на півночі України СБУ зупинила діяльність злочинних угруповань. Банди функціонували у в’язницях Рівного та Луцька, а координували їх "злодії у законі" з Росії.
- Очільник МВС Денис Монастирський заявляв, що найчастіше про замінування в Україні заявляють з території Росії. Від початку 2022 року надійшло близько тисячі таких повідомлень.