Також дані мали скерувати у Федеральну службу безпеки Росії. СБУ затримала зловмисника у середмісті Харкова.

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СБУ заблокувала агентурну мережу Кремля

Контррозвідники Служби безпеки України викрили учасників агентурної мережі спецслужб Росії. Зловмисник із Харкова збирав інформацію щодо новітніх українських систем зброї для передачі країні-агресору,

– мовиться у повідомленні.

Оперативники з'ясували, що представник терористичної організації на окупованій частині Донбасу завербував мешканця Харкова, щоб той збирав таємну інформацію. Курував операцію кадровий працівник російського ФСБ. Служба безпеки з'ясувала, що:

агент мав збирати дані про місця базування і переміщення підрозділів правоохоронних органів, а також інші дані у сфері оборони України;

отриману інформацію він передавав електронними каналами зв'язку представникам псевдоспецслужб так званої самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу та співробітникам ФСБ Росії;

у межах кримінальної справи співробітники СБУ не допустили витоку інформації із закритих дослідницьких програм в оборонній сфері, яку ворожий агент намагався здобути в одному із інститутів Харкова.

Служба безпеки затримала завербованого Росією чоловіка / Фото СБУ та скриншот з відео

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Зловмиснику повідомили про підозру за статтями про державну зраду та створення терористичної групи чи терористичної організації. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зверніть увагу! Якщо провину за вищезгаданими статтями доведуть, то зловмиснику загрожує від 8 до 15 років тюрми з конфіскацією майна або без такої.

Коротко про подібні викриття СБУ

Наприкінці січня 2021 року українські спецслужби встановили особу командира розвідувально-диверсійної групи, який воював проти ЗСУ. Його засудили до 9 років тюрми.

28 січня працівники СБУ попередили можливий теракт в Одесі. Його хотів вчинити агент військової розвідки Росії. Зокрема росіянин планував залучити виконавця, який мав пошкодити пам'ятник Героям Небесної Сотні в Одесі, підпалити офіси волонтерів, які допомагають українським захисникам в зоні ООС тощо.

25 січня СБУ затримали чергового ворожого агента, якого завербували терористи з так званої "МДБ", які напряму підпорядковуються російській ФСБ.

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