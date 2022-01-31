Также данные должны были направить в Федеральную службу безопасности России. СБУ задержала злоумышленника в центре Харькова.

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СБУ заблокировала агентурную сеть Кремля

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили участников агентурной сети спецслужб России. Злоумышленник из Харькова собирал информацию о новейших украинских системах оружия для передачи стране-агрессору,

– говорится в сообщении.

Оперативники выяснили, что представитель террористической организации на оккупированной части Донбасса завербовал жителя Харькова, чтобы тот собирал тайную информацию. Курировал операцию кадровый работник российского ФСБ. Служба безопасности выяснила, что:

агент должен был собирать данные о местах базирования и перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны Украины;

полученную информацию он передавал по электронным каналам связи представителям псевдоспецслужб так называемой самопровозглашенной "республики" на оккупированной Россией части Донбасса и сотрудникам ФСБ России;

в рамках уголовного дела сотрудники СБУ не допустили утечки информации из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере, которую вражеский агент пытался получить в одном из институтов Харькова.

Служба безопасности задержала завербованного Россией мужчину / Фото СБУ и скриншот из видео

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Злоумышленнику сообщили о подозрении по статьям о государственной измене и создании террористической группы или террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обратите внимание! Если вину по вышеупомянутым статьям докажут, то злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Коротко о подобных разоблачениях СБУ

В конце января 2021 года украинские спецслужбы установили личность командира разведывательно-диверсионной группы, который воевал против ВСУ. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.

28 января работники СБУ предотвратили возможный теракт в Одессе. Его хотел совершить агент военной разведки России. В частности россиянин планировал привлечь исполнителя, который должен был повредить памятник Героям Небесной Сотни в Одессе, поджечь офисы волонтеров, которые помогают украинским защитникам в зоне ООС и тому подобное.

25 января СБУ задержала очередного вражеского агента, которого завербовали террористы из так называемого "МГБ", которое напрямую подчиняется российской ФСБ.

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