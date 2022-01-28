Правоохранители внимательно следили за российским агентом. Ранее его разоблачили на вербовке подельников для будущих преступлений.
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Российский террорист в Одессе
В Службе безопасности собрали доказательства причастности агента ФСБ к преступлениям в Украине. Известно, что россиянин планировал совершить теракты в Одессе.
При прослушивании телефонных разговоров агента российской разведки обнаружили, что мужчина уже нашел исполнителя для своих планов. Среди прочего, вражеские военные планировали следующее:
- повредить памятник Героям Небесной Сотни в Одессе;
- поджечь офисы волонтеров, которые помогают украинским защитникам в зоне ООС;
- организовать сотрудничество с российской разведкой;
- научить диверсантов стрелять из гранатомета;
- устроить серию терактов в Одессе, в частности, на территории воинской части.
Российский разведчик уже задержан. Ему сообщили о подозрении в организации террористического акта.
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