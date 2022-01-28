Правоохоронці пильно слідкували за російським агентом. Раніше його викрили на вербуванні спільників для майбутніх злочинів.
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Російський терорист в Одесі
У Службі безпеки зібрали докази причетності агента ФСБ до злочинів в Україні. Відомо, що росіянин планував вчинити теракти в Одесі.
Під час прослуховування телефонних розмов агента російської розвідки, виявили, що чоловік уже знайшов виконавця для своїх планів. Серед іншого, ворожі військові планували таке:
- пошкодити пам'ятник Героям Небесної Сотні в Одесі;
- підпалити офіси волонтерів, які допомагають українським захисникам в зоні ООС;
- організувати співпрацю з російською розвідкою;
- навчити диверсантів стріляти з гранатомета;
- влаштувати серію терактів в Одесі, зокрема на території військової частини.
Російського розвідника вже затримали. Йому повідомили про підозру в організації терористичного акту.
СБУ попередила терористичний акт, який планував вчинити росіянин: дивіться відео