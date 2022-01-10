Чоловіка спіймали, коли він намагався завербувати виконавця майбутніх злочинів. Той ставив нове завдання й передавав гроші за попереднє.

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"Кураторами" агента були росіяни

У відомстві уточнили, що агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням спецслужб Росії. Його курували представники російської військової розвідки. При цьому, діяли вони з території невизнаної "Придністровської молдавської республіки".