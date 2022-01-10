Мужчину поймали, когда он пытался завербовать исполнителя будущих преступлений. Тот ставил новую задачу и передавал деньги за предыдущую.

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"Кураторами" агента были россияне

В ведомстве уточнили, что агентом оказался иностранец, который периодически приезжал в Украину по заданию спецслужб России. Его курировали представители российской военной разведки. При этом действовали они с территории непризнанной "Приднестровской молдавской республики".

Обратите внимание! Мужчине поручили организовать в Одесской области диверсии и теракты. Все для того, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию в области.

Какие задания уже успел выполнить фигурант

СБУ установила, что задержанный организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года. Также он облил памятник погибшим в войне с Россией украинцам. Далее он намеревался "взяться" за офисы структур патриотического направления и военную технику в области.

Все это было нужно российским спецслужбам, чтобы впоследствии цинично убеждать, что в Одесской области якобы есть "пророссийское подполье", а настроения населения там – "антиукраинские".