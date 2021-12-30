Пресс-служба СБУ сообщила, что боевик потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Оккупант был одет в военную форму российского образца.
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В ходе досудебного расследования установили, что задержанный является командиром вражеского мотострелкового подразделения,
– говорится в сообщении.
В СБУ подчеркнули, что под руководством задержанного боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных. Следствие установило, что по данным следствия в феврале 2020 года злоумышленник получил российское гражданство.
Главарю боевиков уже сообщили о подозрении.
Разоблачение российских дипломатов-шпионов
- Зимой 2021 года пресс-служба СБУ сообщила, что с 2014 года контрразведка разоблачила более 20 вражеских дипломатов-разведчиков.
- Более того, украинские силовики задержали сотни диверсантов.
- В течение 7 лет в разных областях Украины удалось нейтрализовать более 30 агентурных сетей.
- За государственную измену и шпионаж осудили более 180 злоумышленников.
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