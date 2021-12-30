Пресслужба СБУ повідомила, що бойовик втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Окупант був вбраний у військовий однострій російського зразка.
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У ході досудового розслідування встановили, що затриманий є командиром ворожого мотострілецького підрозділу,
– мовиться у повідомленні.
У СБУ наголосили, що під керівництвом затриманого бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових. Слідство встановило, що за даними слідства у лютому 2020 року зловмисник отримав російське громадянство.
Ватажку бойовиків вже повідомили про підозру.
Викриття російських дипломатів-шпигунів
- Взимку 2021 року пресслужба СБУ повідомила, що від 2014 року контррозвідка викрила понад 20 ворожих дипломатів-розвідників.
- Ба більше, українські силовики затримали сотні диверсантів.
- Упродовж 7 років у різних областях України вдалося нейтралізувати понад 30 агентурних мереж.
- За державну зраду та шпигунство засудили понад 180 зловмисників.
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