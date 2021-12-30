Пресслужба СБУ повідомила, що бойовик втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Окупант був вбраний у військовий однострій російського зразка.

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У ході досудового розслідування встановили, що затриманий є командиром ворожого мотострілецького підрозділу,

– мовиться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що під керівництвом затриманого бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових. Слідство встановило, що за даними слідства у лютому 2020 року зловмисник отримав російське громадянство.

Ватажку бойовиків вже повідомили про підозру.

Викриття російських дипломатів-шпигунів

Взимку 2021 року пресслужба СБУ повідомила, що від 2014 року контррозвідка викрила понад 20 ворожих дипломатів-розвідників.

Ба більше, українські силовики затримали сотні диверсантів.

Упродовж 7 років у різних областях України вдалося нейтралізувати понад 30 агентурних мереж.

За державну зраду та шпигунство засудили понад 180 зловмисників.

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